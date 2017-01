Vestibular da UFRGS tem abstenção de 16,47% no primeiro dia; provas de português e redação são realizadas nesta segunda-feira

Educação

Estudantes fazem as provas do segundo dia do vestibular 2017 no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, na Capital Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O índice de abstenção do primeiro dia do vestibular 2017 da UFRGS é de 16,47%, conforme divulga a instituição. Esse número corresponde a 5.512 candidatos que não compareceram para as provas do último domingo, dia 8. Na edição 2016 do concurso, a porcentagem foi maior: 20,16%. O número de inscritos neste ano chegou 33.459 — desde 2010, quando 32.706 estudantes fizeram as vagas, não há tão poucos concorrentes no processo seletivo.



Atrás de uma vaga das 4.017 vagas na universidade,os estudantes fazem nesta segunda-feira as provas de português e redação. São 25 questões e mais a dissertação. No Colégio Estadual Júlio de Castilhos, na Capital, o clima era calmo antes do fechamento dos portões. A prova começou às 8h30min.

— Hoje é mais tranquilo. Tem mais tempo para fazer a prova e menos matéria — diz Maria Eduarda Nascimento, de 18 anos.

Estudante de Canela faz pela primeira vez o vestibular da UFRGS Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Eduarda Schierholt, de Canela, na Serra Gaúcha, vai fazer o vestibular da UFRGS pela primeira vez para valer. No ano passado, ainda no ensino médio, ela se inscreveu para as provas para treinar.

— Quero fazer Direito. Esse é o dia que eu mais me garanto, estou mais confiante. Espero que o tema da redação seja subjetivo, mas não polêmico — afirma a estudante.

Este é o único dia que ambas as provas tem peso três (os valores vão de um a três dependendo do curso) para todos os candidatos, por isso é considerado um dos mais importantes. O gabarito do segundo dia será divulgado às 17h.

Na terça-feira, os candidatos resolvem as questões de biologia, química e Geografia. A quarta-feira, último dia do vestibular, terá as provas de história e matemática.



Coperse divulga médias do primeiro dia

Segundo a Comissão Permanente de Seleção (Coperse) as médias do primeiro dia de prova foram as seguintes:

Física: 7,7347

Literatura de Língua Portuguesa: 11,8787

Inglês: 9,7798

Espanhol: 10,8741

Italiano:12,8596·

Francês: 10,9286

Alemão:13,6970

Dois candidatos gabaritaram a prova de alemão, seis acertaram todas as questões de física, e dois estudantes as de Literatura.