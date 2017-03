É Isso Mesmo? Checamos dados que o MEC usa para divulgar a reforma do Ensino Médio

Educação

Trabalhando na divulgação da reforma do Ensino Médio, o Ministério da Educação (MEC) tem veiculado peças publicitárias, destinadas principalmente aos estudantes, com a finalidade de apresentar algumas das mudanças que devem ser implementadas no currículo das escolas. Para isso, a pasta afirma, por exemplo, que 72% dos brasileiros aprovam o novo Ensino Médio, que o governo vai investir R$ 1,5 bilhão na educação em dois anos e que quase 2 milhões de jovens no país não estudam nem trabalham. ZH foi atrás para fazer a confirmação das afirmações. Confira o resultado abaixo:

1) 72% dos brasileiros aprovam o novo Ensino Médio

Fonte: publicidade do MEC na televisão e em rádios.



NÃO É BEM ASSIM

Uma pesquisa do Ibope encomendada pelo MEC e divulgada em novembro apontou mesmo que 72% dos brasileiros são a favor de uma reforma no Ensino Médio. Mas a pergunta em que foi condensada a proposta do ministério pouco apresentava sobre as mudanças, e a maior aprovação foi registrada entre os entrevistados com 55 anos ou mais (78%). Na faixa etária que, mesmo que não passe pelas mudanças, é a que mais recentemente vivenciou o atual modelo de ensino dentre as entrevistadas, a rejeição foi a maior: apenas 35% dos jovens entre 16 e 24 anos ouvidos se disseram favoráveis à reforma.



Leia mais:

Entenda as principais mudanças da reforma do Ensino Médio

Informação de que reforma não valerá para escolas privadas é falsa

O que os alunos pensam sobre a reforma do Ensino Médio



2) Modelo deve ser implementado nas escolas a partir de 2017

Fonte: afirmação do ministro da Educação, Mendonça Filho, quando do anúncio do novo Ensino Médio, em setembro.



NÃO PROCEDE

A intenção inicial da pasta não terá como ser cumprida neste ano: o novo modelo depende ainda da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está em discussão desde 2014 e sequer foi homologada ainda — o que pode acontecer só no final de 2017. A reforma que prevê flexibilização de disciplinas e aumento da oferta de ensino em tempo integral deve começar para valer mesmo somente a partir de 2019.

3) Serão investidos R$ 1,5 bilhão na educação em 2017 e 2018

Fonte: afirmação de Mendonça Filho na audiência pública em que foi analisada a MP do Ensino Médio na Câmara, em novembro. (Leia aqui o documento)

É VERDADE

Pelo menos é o que está nos planos: o governo federal prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão até 2018 para converter escolas para tempo integral. O valor corresponde a R$ 2 mil aplicados por aluno por ano no Ensino Médio público, dentre o número total de matrículas previsto no programa. Com a reforma, deverão ser criadas 500 mil novas matrículas de tempo integral. Conforme os últimos dados divulgados pelo MEC, há 386 mil alunos matriculados no Ensino Médio em tempo integral, o que representa apenas 5% do total no país.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

É verdade

A informação está correta e corresponde a dados e estatísticas oficiais.

Não é bem assim

Parte da sentença está correta, mas há imprecisão no que é dito.

Não procede

O entrevistado está equivocado na informação que afirma.

Veja mais assuntos abordados na seção "É isso mesmo?", de ZH