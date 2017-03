Sebrae-RS anuncia nova seleção para o Programa Franquias RS

Projeto co letivo

Iniciativa orienta os participantes de forma geral, proporcionando conhecimento sobre as questões do setor Foto: Cleber Gomes / Agencia RBS

Claudia Chiquitelli

Especial

O Sebrae-RS deu a largada para a segunda edição do Programa Franquias RS que terá como foco fornecer todas as informações necessárias sobre o segmento, bem como analisar o potencial de cada empresa em se tornar uma franquia. O edital está disponível no site da instituição. As inscrições vão até o dia 10 de março. São 35 vagas, para pequenos negócios de todo o território gaúcho.

O técnico da Regional Metropolitana da instituição, Rodrigo Baierle Silva, explica que o primeiro projeto coletivo da entidade para esse setor, desenvolvido em 2016, teve como objetivo orientar os participantes de forma geral, proporcionando conhecimento sobre todas as questões que envolvem um processo de franquia.

Segundo Baierle, mais de 90% das empresas participantes concluíram essa etapa, e chegaram ao final do ano com um projeto em condições de receber continuidade do programa durante 2017. A iniciativa contou com apoio técnico da Associação Brasileira de Franchising (ABF), que ministrou cursos sobre o segmento.

Foram oito módulos de 64 horas de capacitação. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (51) 98021-2962 ou pelo e-mail rodrigobs@sebrae-rs.com.br, com Rodrigo Baierle Silva.