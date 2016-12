Saiba como não errar na iluminação do quarto

Conforto

Foto: Reprodução / The Knot

Variedade de abajures oferecida permite escolher o mais adequado, como um para leitura e outro para o criado-mudo Foto: Reprodução / The Knot

Claudia Chiquitelli

Especial

O quarto é um dos espaços que nos leva a pensar que ali respiramos fundo depois de um dia de trabalho, de uma semana estafante etc. E é nesse ambiente que precisamos prestar muita atenção na iluminação, criando diferentes espaços de luz que refletem na sensação de conforto que buscamos. A empresa Lustres Yamamura reuniu seis dicas para não deixarmos o cômodo mal iluminado. Confira.

1. Antes de tudo é importante incluir um foco de luz principal para o uso diário do quarto, que pode ser revolvida com lustre.

2. A luz principal inclui-se no teto em uma lâmpada embutida ou pendurada. Pode-se optar por uma luz quente (amarela) ou fria (branca).

3. Se não quiser uma luz direta, as lâmpadas embutidas no teto e orientadas, por exemplo, são ótimas escolhas para a área do armário ou cabeceira da cama, que servem para iluminar e ampliar visualmente o quarto.

4. Se o cômodo tiver uma área destinada à leitura ou a outro tipo de atividade que necessite de esforço visual, opte por uma luminária de chão, que tem iluminação direta, ótima para tarefas que exigem foco.

5. Se o quarto tiver um espaço destinado para home office é necessário optar por uma luminária de mesa para trabalhar tranquilo e sem muito esforço visual.

6. É importante não se esquecer dos abajures ou luminárias. As opções podem variar de luminárias de mesa ou apliques de paredes articulados em ambos os lados da cama, que permitem ser orientados quando for necessário. Nesse caso o ideal são lâmpadas com luz suave.



Se o cômodo tem estação para home office, prefira uma luminária de mesa para não ter muito esforço visual Foto: Fabrique / Divulgação