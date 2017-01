Secovi investe em ensino para o mercado imobiliário

Aperfeiçoamento

Claudia Chiquitelli

Especial

O Secovi promove um ciclo de palestras, cursos e workshops neste mês destinado a quem trabalha em condomínios, nas imobiliárias e demais profissionais ligados ao setor. O objetivo da entidade é a atualização e aperfeiçoamento dos participantes. Os encontros acontecem em Porto Alegre e se estendem até o dia 31 de janeiro.

Para o presidente do Secovi, Moacyr Schukster, é importante também, para um profissional realmente se preparar para conseguir trabalho no setor imobiliário fazer os cursos de longa duração, de 90 horas a 120 horas.

– Esses, sim, deixarão os interessados capacitados a postular vagas no mercado. Lembro, por exemplo, que em dezembro ocorreu a formatura de turma de assessores de condomínios e brevemente será lançando um curso para assessores de locação – afirma o dirigente.

Há profissionais que há anos participam das atividades de aprimoramento da entidade. Esse é o caso da consultora de patrimônio da imobiliária Banco Imobiliário, Lilian Cristina Knevitz, que fez o primeiro curso em 2008.

Ela acredita que os conhecimentos adquiridos possibilitam estar atualizada e entender o comportamento do mercado, já que a entidade "promove estudo adequado às necessidades do segmento".

– O ensino resulta em maior capacidade de resolução de problemas, mais autoconfiança, potencializando o atendimento e o crescimento da empresa – afirma a tecnóloga em negócios imobiliários, que fará o workshop O DNA do Atendimento, no dia 31.

– Mais qualidade no atendimento aos clientes, mais expertise, maior capacidade de argumentação – revela a consultora sobre o que espera dessa participação.

O sócio da Palazzo Condomínios, Carlos Geovane Raupp Castro, de Caxias do Sul, que desde 2010 participa de atividades da entidade, diz que o segmento possui uma ligação muito próxima com a legislação e, como as leis estão em constantes mudanças, os cursos oferecidos pelo Secovi auxiliam na manutenção do conhecimento.

– Quando um cliente nos contrata, ele contrata principalmente o nosso conhecimento na área. A base dos nossos serviços é o conhecimento, e quanto mais atualizados, maior a fidelização do cliente – assegura Castro.

Presidente do Secovi resalta a importância da universidade corporativa na qualificação de profissionais Foto: Divulgação / Secovi-RS

O empresário diz que o Secovi procura desenvolver treinamentos com assuntos pertinentes e atuais, que estão ligados diretamente ao dia a dia dentro da empresa. Ele participará do curso Administrando Condomínios, que acontece no dia 25.

Universidade corporativa

O presidente da entidade ressaltou a iniciativa da Unisecovi/RS, lançada para atender uma demanda do mercado gaúcho, por profissionais mais preparados, e aprimorar as capacitações oferecidas.

– As entidades passam a estruturar as atividades desenvolvidas, a partir de dezembro de 2016, através da universidade corporativa, agregando ao seu portfólio cursos de média e longa duração – explica Schukster.

Programação

O ciclo começou no dia 12, com a palestra Desperte seus Resultados, com o mestre em Desenvolvimento Humano e MBA em Gestão Empresarial, Jader Denicol do Amaral. O especialista falou para gestores e executivos de empresas do segmento.

No dia 17, acontece a palestra Boa gestão condominial – planejamento e organização nos principais compromissos legais e de manutenção predial, com o advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e assessor jurídico do Secovi/Agademi, Tiago Strassburger. O tema é destinado a síndicos e condôminos e acontece das 18h às 19h30min.

O curso Administrando Condomínios - aspectos jurídicos e práticos acontece no dia 25, das 18h às 21h30min, destinado a funcionários de condomínios de imobiliárias. A palestrante é a advogada e pós-graduada em Direito Imobiliário Cristiane Carvalho.

No dia seguinte, 26, será realizado o workshop Atualização em Língua Portuguesa, das 18h às 21h30min, com a mestre em Educação Nadia Studzinski Estima de Castro e destinado a funcionários de imobiliárias e demais interessados.

No dia 31 acontece o workshop O DNA do atendimento com o mestre em Administração e Marketing Ricardo Lemos, direcionado para funcionários de imobiliárias e demais interessados. Os eventos são realizados na sede do Secovi (Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98, 9º andar). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3221.3700 ou pelo e-mail : evento@secovi-rs-agademi.com.br .