Venda de imóveis novos cresceu 195% na Capital

O mercado imobiliário de Porto Alegre registrou a venda de 431 unidades novas em dezembro último, representando um crescimento de 195,21% em relação às 146 unidades comercializadas em novembro e de 136,81% na comparação com dezembro de 2015, quando foram vendidas 182 unidades. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do Departamento de Economia e Estatística do Sinduscon-RS.

O bom desempenho do último mês do ano foi impulsionado principalmente por salas/conjuntos comerciais, que foram responsáveis por 49,19% das unidades vendidas no período.De acordo com o estudo da entidade, no acumulado de 2016, porém, as comercializações apresentaram queda de 7,41%, atingindo 3.534 unidades contra 3.817 unidades no ano anterior, quando a queda havia sido de 17,23% frente a 2015.

Em dezembro de 2016 ocorreu apenas um lançamento imobiliário na Capital, com 313 unidades, enquanto em novembro foram lançados dois empreendimentos em um total de 438 unidades. No acumulado de 2016, foram lançadas 2.949 unidades, correspondendo a um incremento de 22,62% na comparação com 2015.