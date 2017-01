UFRGS divulga gabaritos do último dia de provas do vestibular

Ensino superior

O gabarito do último dia de provas do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) já está disponível. Nesta quarta-feira, foram aplicadas as provas de História e Matemática.

Médias e abstenções serão divulgadas na quinta-feira pela manhã. O listão com os nomes dos selecionados será divulgado até o dia 21 de janeiro, e o período de envio de documentos para a matrícula será iniciado logo em seguida. Como em 2016, o envio de documentação será realizado online via Portal do Candidato.

História

01-D; 02-C; 03-A; 04-B; 05-C; 06-A; 07-E; 08-D; 09-B; 10-B; 11-D; 12-A; 13-C; 14-D; 15-A; 16-C; 17-E; 18-D; 19-A; 20-B; 21-B; 22-D; 23-E; 24-E; 25-C



Matemática

26-B; 27-A; 28-C; 29-E; 30-E; 31-D; 32-C; 33-B; 34-A; 35-D; 36-A; 37-E; 38-B; 39-B; 40-D; 41-A; 42-E; 43-B; 44-D; 45-C; 46-A; 47-E; 48-D; 49-B; 50-C



