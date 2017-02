Carnaval terá tempo firme e temperaturas altas no Estado

Previsão do tempo

Está se preparando para o feriadão de Carnaval e ficou curioso sobre a previsão do tempo? Pois a expectativa é de tempo aberto. Depois de uma sexta-feira que deve ser de pancadas de chuva no período da tarde, o sábado terá menos instabilidade e o tempo volta a ficar mais firme no Estado.

Ainda haverá chances de pancadas isoladas no final do dia, principalmente na região Norte e Leste e no no Litoral Norte, mas as temperaturas deverão ser altas. No Litoral Sul, o tempo fica firme.

No domingo, o tempo deve ficar seco em todo o Estado e assim seguirá até a terça-feira. Tanto no Interior quanto no Litoral, a previsão é de temperaturas altas. O calor vai se intensificar principalmente na região oeste do Estado ao longo de todo o feriadão.