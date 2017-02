Escola na Itália promove curso gratuito para descendentes de italianos

Oportunidade

A MIB School of Management de Trieste, na Itália, em colaboração com a agência para a promoção no Exterior e a internacionalização das empresas italianas (ICE/ITA), está promovendo o Origini Italia, um curso intensivo de gestão de exportações e desenvolvimento empresarial destinado a descendentes de italianos que residem em outros países, especialmente extra-europeus.

O objetivo é fazer uma parceria entre os descendentes e o sistema empresarial italiano, criando futuras relações de trabalho. Além de experiências empresariais e gerenciais, há a ideia de que os participantes conheçam a terra, a cultura, a história e o idioma de seus antepassados. As inscrições para as 20 vagas do curso vão até 31 de março. As aulas ocorrem entre 21 de agosto e 16 de dezembro na MIB School of Management e na Agência Italiana de Comércio, em Roma.

Leia mais

Cenários de cinema (1): a Tasmânia de "Lion, uma jornada para casa"

Las Vegas investe em atrações que vão muito além da jogatina

Conheça um dos lugares da Nova Zelândia que ajudaram a atrair 3,5 milhões de turistas de todo o mundo em 2016



Os candidatos escolhidos terão as despesas de viagem, hospedagem e alimentação pagas. Para se inscrever, é preciso ter entre 25 e 35 anos, Ensino Superior completo, experiência de trabalho preferencialmente na área de empreendedorismo, gestão, administração de empresas, marketing, vendas, importação-exportação, comércio, engenharia e similares e bom conhecimento de inglês. Conhecimento da língua italiana não é uma exigência, mas contará pontos.

Informações sobre os conteúdos do curso, requisitos de admissão e formulários de inscrição online estão disponíveis no site.

Leia as últimas notícias