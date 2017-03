Agências da Caixa em Porto Alegre têm movimento intenso no sábado para saque do FGTS 

Saque FGTS

As nove agências da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre que abriram para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) tiveram alto movimento neste sábado. Segundo a gerência do banco, a operação ocorreu normalmente.

Quase no horário de fechamento, pouco antes das 15h, algumas pessoas ainda chegavam para buscar atendimento na agência da Rua dos Andradas, no Centro. Uma delas é a auxiliar de limpeza Marinelza Saraiva, de 38 anos, que decidiu ir durante o sábado para não precisar sair durante o horário de expediente.

— A gente aproveitou a oportunidade que estava aberta para poder ver sobre o FGTS. Cheguei quase terminando o horário, mas consegui atendimento rápido — afirmou.



Leia mais

FGTS liberou R$ 3,8 bilhões no primeiro dia de saques

Cuidados para não ser vítima de saidinha de banco ao sacar o FGTS

Contas inativas do FGTS: saque está liberado, você já conferiu se tem direito?



Ela quer usar o dinheiro para quitar dívidas que possui. O mesmo objetivo tem o agente florestal Adão Zimermann, 47 anos, que acabou esquecendo de levar a carteira de trabalho, um dos itens necessários para a retirada dos valores.

Resolvi vir hoje por causa do movimento, que vi em reportagens que estava muito grande ontem. Sábado sempre tem menos gente, só que deu esse problema. Tenho dinheiro, mas não acho o documento — comentou. Ele vai ter que retornar na segunda-feira para solucionar o problema.

A avaliação da gerência regional da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que a procura foi bastante intensa, principalmente nos horários de abertura das agências. Segundo o vice-presidente de Governos do banco, Roberto Barreto, o atendimento foi fluente durante todo o dia, sem longas filas.

— A procura foi alta, exatamente como a gente esperava, principalmente na abertura das agências. O movimento inicial foi rapidamente tratado, já que reforçamos as equipes de atendimento com colegas das agências que não abriram — garantiu o executivo.

O balanço sobre os dados da operação de sábado será divulgado no início da próxima semana.

Mais de R$ 3,8 bi na sexta

A Caixa Econômica Federal entregou R$ 3,8 bilhões no primeiro dia de retirada de recursos das contas inativas do FGTS em todo o país. Segundo balanço divulgado na manhã deste sábado, R$ 1,8 bilhão foram sacados nas agências e em terminais de autoatendimento e os outros R$ 2 bilhões foram depositados direto nas contas-poupança de clientes.

Só no Rio Grande do Sul, o número de trabalhadores aptos a receber chega a 330 mil nesta primeira fase, somando R$ 420 milhões. O calendário de pagamentos segue até dia 31 julho. As agências também vão abrir mais cedo na próxima segunda e terça feira.