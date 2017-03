Escola de inglês oferece bolsas de estudo de até 100% na Irlanda

Intercâmbio

A escola de inglês Seda College, sediada em Dublin, capital da Irlanda, abriu inscrições para seu programa que oferece bolsas de estudo de até 100%. Podem se candidatar pessoas de no mínimo 18 anos nascidas ou naturalizadas em países das Américas do Sul, Central e do Norte. Outra exigência é que o interessado não tenha estudado no Exterior em nenhuma outra instituição de ensino.



Os candidatos devem realizar pré-inscrição no site do programa da escola de inglês. Além de dados básicos, os interessados devem informar quando planejam ir a Dublin, quanto tempo gostariam de estudar (um, três ou seis meses) e se querer concorrer a bolsa integral ou parcial.

A inscrição pela internet deve ser finalizada entre os dias 27 e 29 de março, com o envio do currículo em PDF e uma carta motivacional de até 100 linhas ou vídeo de até dois minutos em que o interessado explica por que deve ser escolhido para estudar em Dublin.

Após a conclusão da inscrição, o candidato receberá um teste de nivelamento online em até dois dias. Depois desse processo, a Seda College enviará em um prazo de 15 dias o resultado da primeira etapa. Caso seja selecionado para a próxima fase, o candidato receberá informações para uma entrevista online, via Skype. Por fim, saberá a resposta final sobre o processo seletivo.

A escola de inglês informa que o processo para obtenção das bolsas se encerra às 23h59 do dia 29 e recomenda que os candidatos façam a pré-inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas a 200 participantes.

A Seda College oferece cursos de inglês na Irlanda desde 2009 e atualmente ocupa uma área de 14 mil km na região central de Dublin. A escola tem mais de 600 alunos de diversos países da América Latina, da Europa e da Ásia.