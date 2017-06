Segunda-feira será de chuva em quase todo o Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

A semana começa com tempo fechado, chuvoso e frio em todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira (5) será de chuva em praticamente todas as regiões do Estado.



Segundo previsão da Somar Meteorologia, a formação de novas áreas de baixa pressão atmosférica continuam mantendo as precipitações no Norte e no Leste. As pancadas serão mais francas, sem elevados acumulados.



Já no oeste e no sul gaúcho, há apenas variação de nuvens com predomínio de sol. Ainda de acordo com a Somar, o tempo voltará a abrir na sexta-feira (9) e se mantém firme no fim de semana.



Semana começará com mínima de 10ºC no RS. As temperaturas não passam dos 20º C em Porto Alegre e em boa parte do Estado nesta segunda.



