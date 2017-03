Zero Hora é finalista do prêmio INMA com projeto de redes sociais

Mídia

O projeto de redes sociais de Zero Hora está entre os finalistas do prêmio International News Media Association (INMA). Após levar o título de líder nacional de engajamento em 2016, de acordo com o índice Torabit, ZH concorre na categoria de Melhor Uso de Mídias Sociais, ao lado de Brilio.net, da Indonésia e NewsLocal, da Austrália.



Ao todo, foram divulgados na segunda-feira 115 finalistas em 20 categorias. Os vencedores serão anunciados no Global Media Awards Dinner, em 23 de maio, no Harvard Club de Nova York.



Leia também:

ZH é o veículo campeão de engajamento de 2016

Zero Hora tem reportagem finalista de prêmio internacional



Conforme a gerente digital de ZH, Sabrina Passos, estar entre os três finalistas nesta categoria é reconhecimento do trabalho de um time qualificado e dedicado e muito planejamento.



– Em 2016, trabalhamos duro para garantir nossa relevância na timeline dos leitores. Para isso, fechamos parcerias com o Twitter e qualificamos nossa produção de Lives, no Facebook, por exemplo, além de estarmos focados no comportamento dos nossos fãs e seguidores 24 horas por dia, sete dias na semana. Para nós, as redes sociais têm uma importância estratégica quem vai muito além da distribuição de conteúdo. O investimento feito em qualificação profissional, ferramentas e relacionamento foi recompensado com nosso engajamento campeão e agora com essa indicação no INMA ao lado de grandes veículos – comemora a jornalista que também é responsável pelo time de redes sociais.

Entre os fatos importantes de 2016 que colocam as ações de ZH como destaque nas redes estão números expressivos, como os de 2 milhões de fãs no Facebook, o que representou um aumento de 16,5%, em relação aos dados de 2015. O salto foi ainda maior no Twitter, com 55,4% de seguidores a mais. Já no Instagram, o engajamento foi recorde. ZH atingiu mais de 3 milhões de curtidas em fotos postadas na conta do jornal ao longo do ano.



As estratégias de redes sociais, é claro, também impactaram no tráfego ao site de ZH. A origem de acessos via Facebook foi 82% maior do que em relação a 2015. No Twitter, o crescimento atingiu 41,22% a mais. As mídias sociais trouxeram 25% do público de todo o site em 2016, totalizando mais de 70 milhões de visualizações.

O prêmio INMA

O International News Media Association é uma comunidade global de empresas de mídia líderes de mercado que trabalham para envolver a audiência com o objetivo de aumentar a receita em um ambiente multimídia. O INMA é composto por mais de 7,4 mil executivos de mais de 600 empresas de mídia em mais de 80 países.

A competição premia ações de sucesso comercial e de marca num contexto de rápidas mudanças na mídia, destacando iniciativas de criação e monetização de produtos, crescimento de receita de publicidade, desenvolvimento de pesquisas com consumidores e inovação.



Em 2016, ZH venceu em duas categorias do prêmio INMA: ZH Tablet foi considerado o Melhor Conteúdo Pago ou Iniciativa para Novas Assinaturas, e a multiplataforma gastronômica Destemperados levou o prêmio como a Melhor Ideia para Aumentar as Vendas de Publicidade. Em 2015, Zero Hora venceu o prêmio com o projeto Estação ZH.