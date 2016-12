VÍDEO: veranistas dão a previsão do tempo direto da beira da praia 

Verão

Como a previsão do tempo para os próximos dias não é nada animadora, a equipe de ZH foi até a beira da praia de Capão da Canoa e deu aos veranistas a missão de falar sobre o clima.



Nem mesmo a expectativa de dias de chuva tirou a animação do pessoal.