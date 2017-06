Com duas vinícolas renomadas, Pinto Bandeira é atração na Serra

#PartiuRS

Pinto Bandeira, na serra gaúcha, é um daqueles destinos especiais para quem quer passar bem, com boa comida e ótima bebida.

Depois de admirar a paisagem no Mirante dos Amores, que fica no caminho para a cidade de 3 mil habitantes, distante 12 quilômetros de Bento Gonçalves, nossa primeira parada foi na vinícola Don Giovanni, onde são produzidos vinhos e espumantes há mais de 30 anos. Em um passeio, logo se percebe que os vinhedos, ali, são diferentes do que estamos acostumados a ver: a maior parte da produção vem do sistema espaldeira, em que a planta fica em pé.

— É uma questão de qualidade. Assim, conseguimos ter uma produção mais controlada da uva, e os cachos e as folhas têm uma insolação maior — explica o enólogo Maciel Ampese.

O passeio pelos vinhedos custa R$ 40 por pessoa, com direito a degustação de espumante. A caminhada pode durar quanto o visitante quiser, culminando em um mirante — lugar perfeito para um brinde com um dos rótulos da casa.

Para ver como são feitos os espumantes, o empresário Daniel Panizzi nos levou até o tesouro da vinícola: a cave. Ali ficam guardados os vinhos mais raros, alguns com mais de 25 anos. Enquanto os vinhos envelhecem, os espumantes passam pelo processo de fermentação nas garrafas — é o que depois você lê no rótulo como método tradicional ou champenoise, um processo que pode durar de um a três anos.

— Depois que termina o tempo de maturação, a garrafa do espumante é virada, a chamada remoagem. Ao girar a garrafa, a levedura vai se depositando na ponta. Então, o bico é congelado, e fazemos o processo de dégorgement. Retira-se a levedura e a tampa, e é colocada a rolha — detalha Daniel.

Brinde na Don Giovanni Foto: Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Na vinícola, é possível apreciar uma refeição harmonizada. Com entradas, prato principal, sobremesa e bebida liberada, o custo é de R$ 130 por pessoa, para grupos acima de 15 visitantes. Também dá para se hospedar por lá — o preço da diária parte de R$ 450.

Outra atração da cidade é o Champenoise Bistrô, que funciona em um casarão de 1927 e abre para almoços aos sábados e domingos. A propriedade do casal Israel Dedéa e Marina Santos é um charme.

Casados há 15 anos, eles sempre gostaram de interior e desenvolvem ali a agricultura orgânica. Toda a produção vai para o restaurante, que tem certificação orgânica. Até a carta de vinhos conta com produtos livres de agrotóxicos. O preço depende da quantidade de entradas que o cliente escolher, a partir de R$ 80. Se você quiser comer por lá, vá com tempo — um almoço leva mais ou menos três horas.

— É uma experiência gastronômica. A gente quer que as pessoas conheçam o que estão comendo, conheçam a origem do seu prato. Isso não dá para fazer às pressas — comenta Marina.

Salão do Champenoise Bistrô Foto: Juliana Palma / Agência RBS

Da tranquilidade do almoço, fomos para uma aventura a bordo de um carro 4 por 4 nos vinhedos da Vinícola Geisse (R$ 75 por pessoa). No meio da trilha, fizemos uma parada estratégica para relaxar. Depois de caminhar um pouco, chegamos a um lugar incrível: um deck na beira de um riacho com cachoeiras. O pessoal da vinícola já nos espera com um espumante. A ideia é fazer a primeira degustação nesse espaço, na natureza, em silêncio, interagindo com o meio ambiente.

Aos finais de semana, o jardim da Geisse é preparado para receber os visitantes — paga-se só o que for consumido. No cardápio, além dos vinhos, claro, há empanadas chilenas, típicas do país de origem do fundador da vinícola.

Os espumantes, alguns na lista dos mais premiados do mundo, podem ser consumidos em taças ou garrafas.

