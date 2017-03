Vacinação contra gripe começa no dia 10 de abril com meta de 90% de cobertura para alguns grupos

Imunização

Começa no próximo dia 10 a campanha de vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. A meta nacional é aumentar a imunização, passando dos 80% de cobertura dos anos anteriores para 90% de trabalhadores da saúde, indígenas, crianças até cinco anos, gestantes, mulheres no puerpério e idosos com mais de 60 anos.

Em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira, o secretário estadual da Saúde João Gabbardo detalhou o calendário de vacinação e de recebimento das doses. Elas serão entregues em sete lotes, totalizando mais de quatro milhões de vacinas — em 2016 foram 3,6 milhões.



Leia mais:

Vacinas contra gripe já estão disponíveis nas clínicas particulares



— O primeiro lote chega no dia 4 de abril, para ser usado no dia 10. Depois, todas as terças-feiras terão novas remessas — afirmou o secretário.

Conforme Gabbardo, os municípios serão orientados a priorizar a imunização dos profissionais da área saúde, pois são eles que terão contato direto com pacientes infectados.

Outra novidade em relação aos anos anteriores é a decisão do Ministério da Saúde de vacinar também professores de toda a rede pública e privada.

Dia D ocorre em maio

Antes de fazer a vacina, o secretário alerta para que a população confira o ano de fabricação da dose. Isso porque houve uma mudança em uma cepa do vírus H1N1. Ou seja, as vacinas de 2016 não terão a mesma efetividade da atual. A cada ano, as vacinas são produzidas levando em consideração a circulação de vírus no inverno do Hemisfério Norte.

Embora comece em abril, o Dia Nacional de Mobilização contra a Gripe, conhecido como dia D, está marcado somente para seis de maio.