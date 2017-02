VÍDEO: críticos de ZH comentam os micos do Oscar

Confusão na academia

Momento da confusão no palco do Oscar

Momento da confusão no palco do Oscar Foto: Mark RALSTON / AFP

A premiação do Oscar de 2017 ficou marcada por uma gafe. Ao anunciarem o melhor filme do ano, os atores Faye Dunaway e Warren Beatty estavam com o envelope errado. Acabaram indicando La La Land como vencedor quando, na verdade, Moonlight seria o agraciado. Os críticos Marcelo Perrone e Roger Lerina, de Zero Hora, analisam o mico no vídeo abaixo:



