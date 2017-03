VÍDEO: duas histórias do centro de Porto Alegre por Rafael Guimaraens

Jornalismo literário

O jornalista Rafael Guimaraens é o autor de 20 Relatos Insólitos de Porto Alegre, obra que reúne narrativas sobre fatos ocorridos entre o final do século 19 e meados do século 20, alguns com personagens históricos, outros com anônimos. As histórias foram selecionadas pelo autor ao longo dos anos e alguns casos são relativamente conhecidos, como o espancamento e sequestro de atores da peça Roda Viva, em 1968.

20 Relatos Insólitos de Porto Alegre

De Rafael Guimaraens

Reportagem, Libretos, 216 páginas, R$ 34

Lançamento nesta terça-feira, às 19h, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues (Erico Verissimo 307), com bate-papo e sessão de autógrafos.



Leia mais:

Livro reúne 20 histórias insólitas de Porto Alegre

Cursos na Taverna e oficina na FestiPoa: confira novidades da literatura

Moacyr Scliar, 80 anos. O que fica de sua obra