Pelas redes sociais, Tribalistas anunciam retorno e lançamento de novo disco

Os Tribalistas estão de volta. Pelo menos foi o que garantiram, por meio de suas redes sociais, os músicos Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown na noite desta quarta-feira (9). Quinze anos após interromperem o projeto, o trio anunciou que gravará um novo disco.



Juntos, os três realizaram uma transmissão ao vivo no Facebook, às 23h, para revelar o lançamento do álbum e de músicas inéditas. Os músicos surgiram cantando a música Diáspora, com Marisa tocando violão, Carlinhos ao cajón e Arnaldo cantando. Ao final, Marisa agradeceu:

– Boa noite, nós somos os Tribalistas.



Além de responder algumas perguntas dos fãs, o trio informou que o álbum deve ser lançado até o fim de agosto. Porém, as quatro primeiras músicas seriam dispostas depois da meia-noite desta quarta-feira (9) em todas as plataformas digitais.



A transmissão contou ainda com a participação de outros músicos: Dadi (baixista), Pedro Baby (violão) e Cezar Mendes (também violão).



O único disco lançado pelo trio, Tribalistas (2002), vendeu mais de dois milhões de cópias. Seus dois singles, Velha Infância e Já Sei Namorar, rodaram sem parar nas rádios na época.



