Vice de futebol do Grêmio fala sobre tratativas com Kayke e Marinho

Novo vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman trata da busca de reforços para a disputa da Libertadores na próxima temporada. Em contato com Zero Hora, o dirigente esclarece a situação de algumas negociações com jogadores, como o atacante Kayke, que é o mais próximo de ser anunciado.



Kayke, atacante do Yokohama Marinos-JAP

"Estamos tentando ultrapassar pendências contratuais. É um jogador que está em tratativas para vir por empréstimo, mas não temos data para anunciar"



Marinho, atacante do Vitória

"Meses atrás, tivemos uma conversa superficial com seu empresário. No entanto, não evoluiu. Agora, não retomamos o contato"



Cecilio Domínguez, atacante do Cerro Porteño

"Ele é bom e caro. Não temos a possibilidade de contratá-lo no momento"



Fucile, lateral-esquerdo do Nacional-URU (especulado pelo jornal Ovación)

"Não conversei com ninguém sobre este nome"



Erik, atacante do Palmeiras (teria sido sondado pelo técnico Renato)

"Pode ter alguém querendo intermediar este negócio. Mas este nome não chegou para mim, não procurei ninguém para abrir tratativas"



Fernandinho, atacante que volta de empréstimo do Flamengo

"É um jogador que tem mercado. O Renato gosta dele. Vai se apresentar normalmente e pode ser utilizado pelo Grêmio"



Contratação de executivo de futebol (após desacerto com Luís Vagner Vivian)

"É um assunto que será resolvido a partir da semana que vem. Não estamos tratando com nenhum nome no momento"



Renovações de contrato com Douglas e Pedro Rocha

"São assuntos que também vamos tratar a partir da semana que vem"



