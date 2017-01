Grêmio deve confirmar "pacote de atacantes" até terça-feira

Reforços na área

Até esta terça-feira, o clube deve definir a contratação do centroavante Kayke Moreno, do Yokohama Marinos, do Japão, e também do atacante Gabriel Fernández, que atua no Racing, do Uruguai.

Com Kayke, as tratativas estão mais avançadas. O jogador de 28 anos, que foi formado pelo Flamengo e também atuou recentemente por ABC-RN e Atlético-GO, já tem salários acertados e o tempo de contrato definido, que será por empréstimo de um ano. Apenas pendências contratuais com o clube japonês, que podem ser superadas ainda hoje, impedem seu anúncio oficial.

Em relação a Fernández, 22 anos, conhecido como "El Toro", o Grêmio colocou a oferta na mesa. O uruguaio é a primeira opção da relação de cinco nomes que a direção escolheu para negociar. Segundo o vice de futebol Odorico Roman, a definição das tratativas ocorrerá até esta terça-feira. Após encaminhar proposta oficial ao Racing-URU, o Grêmio aguarda a resposta. O Racing, através do empresário Flavio Perchman, avisou que o preço do jogador é R$ 5,5 milhões por 70% dos direitos econômicos. Para viabilizar a contratação, o clube gaúcho pagaria o valor de forma parcelada.

— Não vamos entrar em leilão, temos outras opções. Neste momento, a negociação está parada. Vou conversar com o presidente Romildo na terça-feira para definir se Fernández vem ou não — declarou Odorico.

Formado pelo Defensor-URU, o goleador pretendido pelo Grêmio se destacou desde a base. No clube, foi vice-campeão da Libertadores Sub-20 em 2012. O Defensor, que tinha o meia De Arrascaeta como referência, só foi derrotado pelo River Plate da Argentina, que tinha no equatoriano Cazares, hoje no Atlético-MG, seu líder técnico. Com 17 anos, Fernández era reserva e ingressava nos minutos finais. O centroavante entrou em três jogos e fez um gol na competição.

— Trata-se de um atacante jovem, potente, e com um bom domínio de bola — comentou o repórter do jornal El País, Eduardo Castro.

O apelido de "El Toro" se justifica pelo robusto porte físico de Fernández. Com 1m86cm, o goleador também tem a característica de atuar fora da área. No campeonato uruguaio deste ano, também chegou a atuar em algumas partidas pelo lado direito. Em entrevista a ZH, o centroavante, que é fã do compatriota Luis Suárez, goleador do Barcelona, se define como um atleta de força e potência. No último campeonato Uruguaio, marcou oito gols e deu quatro assistências em 15 jogos.

— Tive a felicidade de ser um dos artilheiros no país, mas ainda não sei meu futuro. Seria um prazer jogar no Grêmio, mas dependo de que os clubes cheguem a um acordo — afirmou Fernández.

