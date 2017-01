Grêmio espera a liberação do Yokohama Marinos para anunciar Kayke

Falta pouco

Um ajuste burocrático entre jogador e Yokohama Marinos, do Japão, retardou a assinatura de contrato de Kayke com o Grêmio. Aprovado nos exames médicos, o centroavante, que desembarcou nesta terça-feira em Porto Alegre, chega por empréstimo e deverá firmar compromisso até dezembro. A direção segue negociando com Gabriel Fernández, do Racing-URU.

Como havia sido liberado para passar no Rio as festas de fim de ano, Kayke ainda deixou pendentes detalhes sobre a rescisão de seu contrato com o clube japonês, pelo qual disputou 30 jogos em 2016 e marcou oito gols. Superado esse obstáculo, estará autorizado a assinar com o Grêmio.

— Aproveitamos para realizar os exames médicos, ainda faltam algumas questões contratuais. Entre Grêmio e Yokohama Marinos está tudo certo. Agora, o acerto precisa acontecer entre o jogador e o clube japonês — explicou o vice de futebol Odorico Roman.

Leia mais

Os destaques da estreia do Grêmio na Copa São Paulo

Como e onde os jogadores de Grêmio e Inter começaram 2017

Empresário diz que Henrique Almeida soube que estava fora dos planos do Grêmio pela internet



Na chegada, Kayke mencionou o aval do técnico Renato Portaluppi para sua contratação e até provou chimarrão, que lhe foi ofertado pelo torcedor Luiz Teixeira, 64 anos.

— Ele tem uma história muito grande dentro do clube. É um ano importante, de Libertadores. Ele já conquistou esta competição. É de extrema importância chegar com aval do treinador. Estou contente e motivado — disse.

O desempenho no Japão só será comentado por Kayke na entrevista de apresentação, ainda sem data marcada. Assim como dificuldades de relacionamento com torcedores do clube japonês, expostas em redes sociais, aspectos que são desmentidos por sua assessoria.

— Prefiro falar sobre isso depois, com mais calma. Estou chegando para falar de Grêmio, acertar meu futuro — afirmou o jogador, de 28 anos, no desembarque.

— Kayke não é grosso, trombador. Tem boa técnica e boa finalização. Às vezes, estava melhor do que Guerrero, mas, por ter menos nome, acabava sobrando — avalia o coordenador técnico Valdir Espinosa, que também avalizou a contratação.

Jogar uma Libertadores, sim, o anima. Será a primeira de um atacante cuja carreira foi iniciada em 2006, no Flamengo, e que, no Brasil, também registra passagens por Paraná, Atlético-GO e ABC. Foi o seu desempenho na equipe de Natal que garantiu o retorno ao Flamengo, onde, apesar de marcar gols, viu seu espaço ser preenchido pelo peruano Guerrero.

— É incrível, minha primeira oportunidade. Espero que dê tudo certo. Estou ansioso para que iniciar minha jornada aqui no Grêmio — vibra.

Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

*ZHESPORTES