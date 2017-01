Grêmio libera saídas de Guilherme e de Henrique Almeida 

Sem espaço

Em buscas de "fazedores de gols" para reforçar o grupo de Renato Portaluppi, o Grêmio confirmou nesta segunda-feira a saída de dois atacantes. Guilherme vai atuar no Botafogo, enquanto Henrique Almeida irá defender o Coritiba. Os dois jogadores foram vão permanecer emprestados até 31 de dezembro.

Henrique Almeida já estava em negociações com o Coritiba desde o final de 2016. Após se destacar no clube paranaense no Brasileirão 2015, quando marcou 12 gols em 20 jogos, o centroavante entrou na lista de reforços desejados pelo Grêmio. Sem conseguir emplacar uma sequência na Arena, fez apenas 3 gols em 33 jogos.

No caso de Guilherme, o atacante foi opção no banco de reservas na maior parte do segundo semestre. Em 19 jogos com a camisa do Grêmio, não marcou nenhum gol.

