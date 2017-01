Sob forte calor, Rogerinho comanda trabalho físico no Grêmio

Fôlego

A tarde de treino do Grêmio teve o preparador físico Rogerinho como protagonista. Enquanto o técnico Renato Portaluppi observava o trabalho ao lado do auxiliar Alexandre Mendes, Rogerinho orquestrava a movimentação dos jogadores para completar um circuito físico com 10 estações, com cada espaço focado para trabalhar um exercício específico. Aos gritos, o preparador físico do Grêmio cobrava a dedicação dos jogadores.

— Resiste, vamos, força — gritava Rogerinho.



Leia mais:

"Existe pressa, mas não uma urgência", diz Odorico sobre a busca por reforços do Grêmio

Laterais Léo Moura e Leonardo são apresentados no Grêmio

Confira lances de Ángelo Rodríguez e Beto da Silva, atacantes na mira do Grêmio para 2017



Sob forte calor, o grupo de jogadores do Grêmio realizou as atividades exigidas por Rogerinho. Como a manhã desta segunda-feira foi de folga, a atividade da tarde teve uma exigência maior para os atletas.



Guilherme, que está negociando com o Botafogo, veio ao gramado do CT apenas para se despedir dos colegas. Henrique Almeida, desejado pelo Coritiba, não participou das atividades, apesar de ter comparecido ao Luiz Carvalho. Sem clube, Marcelo Moreno apenas correu ao redor de um dos gramados do CT.



*ZHESPORTES