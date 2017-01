Leonardo Oliveira: Iquique receberá o Grêmio no deserto e na altitude

Opinião

O Grêmio vai mesmo jogar no deserto de Calama e na altitude de 2,5 mil metros na Libertadores. O Deportes Iquique confirmou convênio com a prefeitura de Calama e mandará o jogo contra a partida contra o clube gaúcho no Zorros del Desierto. O acordo marcará a primeira partida internacional do estádio, reinaugurado no ano passado depois de passar por uma reconstrução que o deixou com ares de arena e 12 mil lugares.



Por enquanto, o Deportes Iquique mandará apenas a partida contra o Grêmio, no dia 3 de maio, pela quinta rodada do Grupo 8. As partidas contra o Zamora e o Guraní-PAR, o clube chileno ainda tenta que sejam disputadas no Estádio Cavancha, principal e mais badalada praia de Iquique. A questão é que o Cavancha tem capacidade para apenas 2,5 mil lugares, que pode ser ampliada para 5 mil pessoas com arquibancadas móveis.

No Campeonato Chileno, o clube mandou os jogos no Cavancha. O Tierra de Campeones, sua casa, foi demolido e, no lugar, será erguida uma nova arena. O acordo para jogar em Calama foi assinado nesta quarta-feira, antes do amistoso do Deportes Iquique com o Cobreloa. O adversário gremista perdeu por 3 a 1 e acabou a partida com o meia Dávila de goleiro, no lugar de Cortés, expulso.

A partida acabou com briga de Charles e Dávila, do Iquique, com Oviedo, do Cobreloa. O técnico Jaime Vera mandou a a campo o seguinte time: Cortés; Moreno, Guerrero, Lópes e Charles; Reynero, Riquero, Farías e Dávila; Torres e Villalobos. O volante Rafael Caroca e o atacante Álvaro Ramos.

No domingo, o Deportes Iquique faz mais um amistoso. Pela Copa Collahuasi recebe o Oriente Petrolero, no Estádio Cavancha.