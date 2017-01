Primeiro esboço de time titular do Grêmio será conhecido neste sábado

Preparação

O primeiro esboço de time titular do Grêmio será conhecido no próximo sábado. Na programação feita pela comissão técnica, um treino coletivo está marcado para o turno de tarde, às 16h30min. Será a chance do técnico Renato Portaluppi realizar as primeiras observações para a temporada 2017.

E como o torneio de pré-temporada Copa de Campeões não será realizado, o Grêmio aproveitou a data livre e marcou um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul também foi marcado para a próxima segunda-feira, às 16h30min, no CT Luiz Carvalho.

Mesmo contra um adversário que não disputa competições profissionais, será a chance de ver os primeiros reforços contratados em ação com a camisa do Grêmio. Até o momento, chegaram o volante Michel e os laterais-direitos Léo Moura e Leonardo.

A direção ainda busca no mercado a contratação de dois atacantes, um zagueiro e um lateral-esquerdo.

