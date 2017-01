Primeiro jogo do Gauchão na Arena pode sofrer segunda transferência 

Indefinição

O calendário gremista ainda não foi alterado. Pela programação estabelecida, no dia 8 de fevereiro o Grêmio estreará na Primeira Liga contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação oficial da Federação Gaúcha de Futebol no sentido de remarcar o jogo contra o Ypiranga pelo Gauchão que seria no dia 29 de janeiro e que foi adiado para a mesma data em função da alteração nas férias dos jogadores da dupla Gre-Nal.

O Presidente da FGF, Francisco Noveletto, em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que os jogos de Grêmio e Inter na primeira rodada passariam para o dia oito de fevereiro, data vaga no Campeonato, mas que já estava ocupada pela Primeira Liga. Ele chegou a afirmar que a competição, por não ser oficial, teria que, neste caso, se adaptar ao Gauchão.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr. garante que tudo será equacionado pois já se comunicou com Noveletto que se mostrou mais flexível. "Tem interesse da televisão nos jogos da Primeira Liga e o Chico (Noveletto) sabe disso. Ele já disse que resolveremos com o que ficar melhor para os clubes", afirmou o dirigente gremista que acha que a partida contra o Ypiranga sofrerá nova alteração de dia.

A estréia do Grêmio no Gauchão será apenas na segunda rodada, enfrentando o Caxias no Estádio Centenário. Os jogos da Primeira Liga em sua fase inicial têm o seguinte calendário: Flamengo x Grêmio no Rio de Janeiro (08/02), Grêmio x América MG (15/02) e Grêmio x Ceará (22/02).

*RÁDIO GAÚCHA