Com desfalques, Grêmio faz treino técnico e físico no CT Luiz Carvalho

De olho no Zequinha

O Grêmio realizou na tarde desta quarta-feira seu segundo turno de atividades. Nela, voltou a trabalhar fundamentos em um treino técnico e físico visando o compromisso de domingo, contra o São José, na Arena.

Para domingo, os jogadores que estão no departamento médico serão desfalques. No momento, além de Douglas, fora por seis meses em virtude de cirurgia no joelho esquerdo, a lista segue com Edílson, que teve lesão na panturrilha direita confirmada, mais Jael (entorse no joelho direito), Luan (tendinite no joelho esquerdo), Pedro Rocha (tendinite no pé esquerdo) e Beto da Silva (estiramento muscular). Maxi Rodríguez, que sofreu uma pancada nas costelas, é o único com alguma possibilidade de ficar à disposição.

Com a volta de Kannemann, Renato deverá escalar contra o São José: Marcelo Grohe, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Everton; Fernandinho.

Depois do treinamento desta tarde, ainda no campo do CT Luiz Carvalho, Renato e o auxiliar Alexandre Mendes conversaram com o vice de futebol Odorico Roman e o diretor Saul Berdichevski sobre reforços, já que o Grêmio segue em busca de um zagueiro, mais um atacante e de um substituto para Douglas.



Pedro Rocha está próximo da renovação com o grêmio. Segundo o empresário do jogador, Hamilton Bernard, faltam pequenos detalhes para o acerto.



