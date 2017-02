Por tendinite, Luan e Pedro Rocha serão poupados contra o São José

Cautela

O Grêmio não terá Pedro Rocha e Luan contra o São José, neste domingo, pelo Gauchão. Por recomendação do departamento médico, a dupla será poupada para tratar de tendinites na perna esquerda - o primeiro sente dores no tornozelo e o segundo no joelho.



Embora não tenha sido constatada lesão, os jogadores ficarão em tratamento intensivo no CT Luiz Carvalho durante a semana. Segundo o médico Paulo Rabaldo, trata-se apenas de uma precaução. Na próxima segunda-feira, ambos devem retomar as atividades normalmente com o grupo.



— Como voltaram a sentir dores, vamos preservá-los nesta partida — explica Rabaldo.



Além de Luan e Pedro Rocha, o Grêmio tem outros quatro jogadores no departamento médico. O meia Douglas, operado na segunda-feira por lesão ligamentar no joelho esquerdo, para por seis meses. O lateral Edílson, com lesão muscular na panturrilha, será baixa por 15 dias.



O atacante Beto da Silva, com lesão muscular na coxa direita, fica afastado por 30 dias. E o atacante jael, com entorse no joelho direito, para por 10 dias.



ZHESPORTES