Como estão os adversários gremistas na Libertadores em seus campeonatos nacionais

Faltam exatamente três semanas para a abertura do grupo 8 da Libertadores — em que está o Grêmio, além de Guaraní-PAR, Zamora-VEN e Deportes Iquique-CHI. Chilenos e paraguaios se enfrentarão no dia 7 de março, enquanto os gremistas estreiam dois dias depois, na Venezuela.

Primeiro adversário gremista, o Zamora é também o que mais se reforçou. Os jornais locais apontam que Anthony Uribe, ex-atacante do Atlético Venezuela, é uma boa aposta da equipe. Sosa e Martínez são os artilheiros do início do campeonato, com dois gols cada em três partidas. No Iquique, o destaque inicial é Diego Torres. O atacante tem dois gols em dois jogos no campeonato. No Guaraní, o reforço é o lateral Marcelo Báez, de 25 anos, contratado junto ao Libertad.

Zero Hora mostra como estão os três adversários gremistas na fase de grupo no início de seus campeonatos nacionais.

Guaraní-PAR

Está em quinto lugar no Campeonato Paraguaio, com três pontos em dois jogos. Na primeira rodada, perdeu para o Libertad por 3 a 2. Na segunda rodada, no último sábado, venceu o Sol de America em casa por 2 a 1. O time estreará na Libertadores no dia 7 de março, quando visita o Deportes Iquique no Chile. Antes, ainda faz três jogos pelo campeonato nacional, contra Diaz (F), Olimpia (C) e Sportivo Luqueño (F).

Zamora-VEN

O Zamora lidera o Campeonato Venezuelano com duas vitórias e um empate em três jogos — está isolado na primeira posição com sete pontos. A equipe venceu o Aragua por 3 a 1 e passou pelo Metropolitanos, fora de casa, por 3 a 0 nas duas rodadas iniciais. No jogo passado, na última sexta, empatou em casa com o Mineiros por 1 a 1. O Zamora estreia contra o Grêmio na Libertadores dia 9 de março, às 19h30min, em casa. Até lá, enfrentará Caracas (F), Estudiantes de Mérida (C) e Anzoátegui (F) pelo Venezuelano.

Deportes Iquique-CHI

Dos 16 times que disputam o Clausura Chileno, quatro estão com seis pontos e 100% de aproveitamento nas primeiras duas rodadas. O Deportes Iquique é um deles — e ocupa a segunda colocação da competição, atrás do Colo Colo no saldo de gols. O time venceu a Universidad de Chile por 2 a 0 e o San Luis, fora de casa, por 3 a 2. Até a estreia na Libertadores contra o Guaraní-PAR, o Iquique enfrenta Cobresal (C), Universidad de Concepción (F) e Audax Italiano (C) pelo campeonato local.

