Em recuperação de lesão, Douglas renova contrato com patrocinador

Em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo que o tirou de combate por seis meses no Grêmio, o meia Douglas renovou nesta sexta-feira seu contrato com a Adidas, sua patrocinadora de material esportivo.



O vínculo, que começou em abril de 2015, foi extendido até o final de 2018. O jogador realiza rotina de fisioterapia intensiva no CT do Grêmio, trabalhando em dois turnos para se recuperar da lesão no joelho.



A previsão inicial dos médicos do Grêmio é de que, após a cirurgia no joelho, o camisa 10 volte a trabalhar com o grupo de Renato Portaluppi no mês de agosto.



