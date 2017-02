Grêmio anuncia acerto por um ano com o centroavante Lucas Barrios

Fechou!

O Grêmio agora tem um fazedor de gols. Confirmado na noite desta quarta-feira, Lucas Barrios, 32 anos, que rescindiu com o Palmeiras à tarde, chega nesta sexta de manhã a Porto Alegre para assinar contrato por um ano.



Para trazê-lo, o clube gaúcho gastará só com salários. Segundo apurado por ZH, os valores ficarão entre R$ 400 e R$ 500 mil mensais. A negociação foi realizada pelo ex-lateral gremista Paulo Roberto Costa, o Coelhinho, junto a seu filho, Matheus Costa. O contrato terá opção de renovação automática ao final do ano.



— O Barrios escolheu o Grêmio. Ele abriu mão de valores muito altos que tinha a receber no Palmeiras e aceitou se adequar à realidade salarial do Grêmio — disse Paulo Roberto a ZH. — Ele também recebeu ofertas de outros clubes do Brasil e do Chile. O que pesou foi a vontade dele em atuar no Grêmio — completou.



Leia mais

Barrios rescinde com Palmeiras e deve ser anunciado pelo Grêmio

Protagonismo e Libertadores: como o Grêmio tenta trazer Lucas Barrios

Grêmio vai rastrear pagamento do São Paulo ao Atlético-MG por Pratto



A chance de disputar a Libertadores e o maior protagonismo na equipe de Renato são atrativos ao centroavante no Grêmio. Mesmo que tenha marcado um dos gols na vitória do Palmeiras por 4 a 0 no Linense, pelo Paulistão, domingo, Barrios tornou-se a terceira opção de Eduardo Baptista no ataque do Palmeiras.



No Grêmio, o centroavante tentará retomar o protagonismo que teve no Colo-Colo, do Chile, e também no Borussia Dortmund, da Alemanha, onde viveu a melhor fase de sua carreira, marcando 49 gols em 102 jogos.



ZHESPORTES