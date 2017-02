Grêmio vai rastrear pagamento do São Paulo ao Atlético-MG por Pratto

Caso Victor

O caso Victor teve mais um capítulo nesta quarta-feira. Após intimação judicial, o São Paulo informou ao Grêmio que o pagamento da primeira parcela pela compra de Lucas Pratto junto ao Atlético-MG, de R$ 10,5 milhões, já foi transferido por meio de um cheque.



Agora, o clube gaúcho, que obteve na Justiça a penhora deste valor pela venda do goleiro Victor em 2012, também já teve deferido o pedido para rastrear o cheque. Caso o dinheiro tenha sido depositado em uma das contas com o CNPJ do Atlético, será penhorado pelo Banco Central.



O Grêmio, contudo, acredita que o dinheiro já foi gasto pelo Atlético-MG. Parte do valor já teria sido repassado ao Vélez-ARG, que detinha parte dos direitos de Pratto. Curiosamente, o cheque emitido pelo São Paulo estava pré-datado para o dia 13 de fevereiro, mesma data em que o clube gaúcho obteve o bloqueio dos valores da transferência na Justiça.



Ainda assim, o Grêmio já assegurou o recebimento da dívida por Victor. Mas terá de esperar o pagamento das outras duas parcelas que o São Paulo pagará por Pratto. Segundo esclarecido pelo clube paulista, as prestações, que vencem em abril e em julho, totalizam outros R$ 10 milhões - a venda do atacante argentino ao São Paulo movimentou R$ 20,5 milhões.



Paralelamente, o Grêmio protocolou na CBF uma representação, com base no artigo 67 do Regulamento Nacional de Registro e Transferências, para impedir o Atlético-MG de registrar jogadores pelos próximos dois anos.



Por conta da dívida de R$ 10,5 milhões em aberto pela venda do goleiro Victor, realizada em 2012 ao clube mineiro, o Grêmio alega desequilíbrio técnico nas competições organizadas pela CBF para sustentar o pedido.



O pleito do Grêmio será analisado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Caso o pedido seja acolhido pela entidade, o Atlético-MG terá um prazo de até 10 dias para se defender.



