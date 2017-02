Grêmio faz nova investida e tenta compra do atacante Lucas Barrios

Fazedor de gols

O Grêmio segue na busca de um fazedor de gols para o grupo de Renato Portaluppi. Como antecipado por ZH na segunda-feira, o alvo do clube gaúcho é o atacante Lucas Barrios, do Palmeiras.



Uma primeira tentativa foi realizada por empréstimo pela liberação do atacante, que está em litígio no clube paulista. Como as tratativas não avançaram nos moldes iniciais, o formato mudou. Agora, o Grêmio tenta sua compra em definitivo. Para atuar na Arena, Barrios tenta se desvincular do Palmeiras para depois fechar com o Grêmio. O atacante aceitaria reduzir drasticamente o salário de R$ 1 milhão que hoje recebe no Palmeiras.



A informação é confirmada em São Paulo, por fontes ligadas à Crefisa, financeira que é patrocinadora do Palmeiras e banca o salário que o atacante recebe. O Grêmio, contudo, nega oficialmente qualquer conversa com o centroavante argentino naturalizado paraguaio.



Como o Palmeiras comprou o colombiano Miguel Borja, junto ao Atlético Nacional, por R$ 33 milhões, Barrios teria pouco espaço para atuar no elenco de Eduardo Baptista. Com perspectiva de disputar a Libertadores, Barrios enxerga no Grêmio uma boa possibilidade para retomar a carreira.



