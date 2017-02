Grêmio tem valor de multa reduzido por Carol Portaluppi no gramado da Arena na final da Copa do Brasil

No Pleno do STJD

Após julgamento na manhã desta quarta-feira, o Grêmio terá que pagar menos pela entrada de Carol Portaluppi no gramado da Arena durante a comemoração pelo título da Copa do Brasil. A multa, que antes era de R$ 60,8 mil, foi reduzida para R$ 53,8 mil.

O julgamento ocorreu no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva após todas as partes — Grêmio, Atlético-MG e Procuradoria do órgão — terem recorrido da decisão de primeira instância.

Leia mais:

Edílson tem lesão confirmada e pode ficar fora da estreia na Libertadores

Grohe revela aproximação de Bolaños com o grupo: "Vai deslanchar"

Renato conversa com elenco, e seis jogadores não treinam no Grêmio



No processo, também estão incluídas punições por uso de sinalizadores e atraso na divulgação da escalação gremista para a decisão da competição. No que dizia respeito ao Atlético-MG, o zagueiro Erazo teve pena diminuída por confusão com Kannemann: de quatro jogos de gancho para dois.

Advogado do Grêmio na ação, Marcelo Mendes, solicitou que o valor multa imposta ao Grêmio seja revertido em benefício de uma instituição de caridade.

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:



App Store



Google Play



*RÁDIO GAÚCHA