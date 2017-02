Renato conversa com elenco, e seis jogadores não treinam no Grêmio

Preocupações

O técnico Renato Portaluppi conversou com o grupo do Grêmio na manhã desta quarta-feira no CT Luiz Carvalho. As atividades que sucederam a conversa ficaram a cargo do preparador físico Rogério Dias e do auxiliar Alexandre Mendes.

Quatro jogadores foram poupados do trabalho: Luan, Jael, Edílson e Pedro Rocha foram poupados. Beto da Silva, que tem uma lesão muscular, e Douglas, que receberia alta do hospital na manhã desta quarta-feira depois de passar por cirurgia no joelho, foram as ausências já previstas. A novidade foi o retorno do zagueiro Kannemann, que se recuperou de uma gripe.

Luan saiu de campo na vitória sobre o Passo Fundo com dores por conta de uma tendinite no joelho, enquanto o atacante Jael sofreu um entorse. Edílson está em fase final de uma recuperação de problemas no joelho, enquanto Pedro Rocha sentiu recentemente dores no calcanhar.

O grupo treina em dois turnos nesta quarta-feira. Além disso, fará atividades quinta à tarde, sexta e sábado pela manhã antes de enfrentar o São José no próximo domingo, na Arena, pela quarta rodada do Gauchão.

