Grêmio terá apenas uma alteração para jogo contra o Cruzeiro-RS

Ainda sem Luan e Pedro Rocha, Renato Portaluppi fará apenas uma alteração no time que empatou com o São José para o confronto com o Cruzeiro-RS, no sábado, em Gravataí: sai Maicon, suspenso, e entra Michel.

Esta será a primeira partida de Michel no time titular. Até agora, ele atuou apenas contra o Flamengo, pela Primeira Liga, quando o Grêmio usou uma equipe alternativa.

Luan, que voltou a treinar nesta sexta, chegou a pedir para ser relacionado, mas Renato preferiu preservá-lo. Pedro Rocha ainda em fase final de recuperação, também está fora.

O time para o Gre-Cruz terá: Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson e Michel; Ramiro, Bolaños e Fernandinho; Everton.

Ainda foram relacionados: Léo, Leonardo, Rafael Thyere, Bressan, Cortez, Arthur, Kaio, Lincoln e Ty Sandows.

*RÁDIO GAÚCHA