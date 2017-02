Leonardo Oliveira: o bate-boca de Maicon com a torcida é reflexo de um time que se desajustou

Opinião

O Grêmio mereceu o empate contra o São José. Foi bem melhor no segundo tempo, mas vamos combinar que dentro da Arena tem obrigação de ser mais do que superior. Tem de ganhar. Mesmo sendo o rival um time bem organizado e consciente em campo. O Grêmio ainda se ajusta à ausência de Douglas e ao adeus de Walace. O time cede espaços no meio, alguns bem expressivos, diga-se de passagem. O São José soube ocupá-los e até se ensaiou numa Arena esvaziada pelo horário tardio e a chuvarada que refrescou um domingo sufocante em Porto Alegre.

Leia mais:

Vaiado, Maicon se irrita e discute com torcedor: "Tenho parcela de culpa, mas não precisa exagerar"

Cotação ZH: Bolaños é o melhor do Grêmio no empate com o São José

Grêmio leva empate do São José no fim e fica no 1 a 1 na Arena



O Grêmio precisa melhorar e muito até o Gre-Nal e a Libertadores emendada nele. A atitude intempestiva de Maicon ao discutir com a torcida na beira do campo é reflexo dos desajustes de time que fechou 2016 afinado e jogando em alto nível, mas deu a largada em 2017 ainda trôpego.

Foi possível ver pontos positivos. Bolaños é um deles. Está em ascensão e parece disposto a mostrar que não veio apenas passear por aqui. Ramiro está acima dos demais neste momento. Até mesmo o passe para gol dado por Lincoln é de ser louvado. Recuperar esse garoto significará um grande acréscimo.

Mas tudo isso, no entanto, é pouco. Renato ainda precisa encontrar o prumo do time que elevou sua régua com a conquista da Copa do Brasil mas, em vez de agregar qualidade, a perdeu.