Os números da carreira de Lucas Barrios, novo reforço do Grêmio

Novo centroavante do Grêmio, Lucas Barrios tem números de um autêntico goleador. Em sua carreira, com passagem por 12 clubes antes de chegar à Arena, o argentino, que é naturalizado paraguaio marcou 186 gols em 414 jogos. Sua média é de 0,45 gols por jogo.



A melhor fase foi com a camisa do Colo-Colo, do Chile, onde marcou quase um gol por jogo: foram 53 em 58 jogos. No Borussia Dortmund, da Alemanha, seu desempenho foi de destaque: 49 gols em 102 jogos.



No Palmeiras, clube que defende há dois anos, Barrios sofreu com lesões. Seu melhor ano foi justamente 2015, quando marcou oito gols em 21 jogos. No ano passado, o centroavante marcou quatro gols em 22 jogos.

Palmeiras - 44 jogos e 13 gols

Montpellier-FRA - 33 jogos e 11 gols

Spartak-RUS - 20 jogos e 2 gols

Guangzhou Evergrande-CHI - 31 jogos e 13 gols

Borussia Dortmund-ALE - 102 jogos e 49 gols

Colo-Colo-CHI - 58 jogos e 53 gols

Atlas-MEX - 14 jogos e 1 gol

Cobreloa-CHI - 39 jogos e 26 gols

Tiro Federal-ARG - 12 jogos e 1 gol

Temuco-CHI - 28 jogos e 12 gols

Tigre-ARG - 16 jogos e 0 gols

Argentinos Juniors-ARG - 17 jogos e 5 gols



Total - 414 jogos e 186 gols (média 0,45 gols)



Números em 2017

1 jogo

1 gol

5 passes certos

2 finalizações certas (0 erradas)

1 cartão amarelo



Números em 2016

22 jogos

4 gols

194 passes certos

8 desarmes

14 finalizações certas (13 erradas)

30 faltas recebidas

1 assistência

2 cartões amarelos



Números em 2015

21 jogos

8 gols

192 passes certos

7 desarmes

21 finalizações certas (10 erradas)

21 faltas recebidas

2 assistências

1 cartão amarelo



Fontes: oGol e Footstats



