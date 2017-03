Antes da estreia, Grohe elogia Thyere: "Estamos totalmente tranquilos e seguros com ele"

Confiança

O goleiro Marcelo Grohe deu um voto de confiança a Rafael Thyere antes da estreia do Grêmio na Libertadores. Responsável por substituir Geromel, Thyere recebeu elogios do goleiro em sua entrevista coletiva nesta quarta-feira.

- O Thyere é um jogador que tem dado conta do recado. É um zagueiro firme, de bom jogo aéreo e que tem muita força e velocidade. Estamos totalmente tranquilos e seguros com ele ali - comentou.

Com as ausências de Edílson, Geromel, Maicon e Douglas, Marcelo Grohe falou sobre a importância dos jogadores que recebem uma oportunidade de Renato Portaluppi possam corresponder:

- Temos sofrido com desfalques importantes, mas sabemos que o futebol é desta forma. É uma oportunidade para outros jogadores mostrarem seu trabalho. Uma chance de jogarem. Quer entrar, está trabalhando forte para dar o seu melhor - disse.

Os jogadores do Grêmio já receberam o material com os pontos fortes sobre o Zamora. Segundo Grohe, a velocidade do setor ofensivo da equipe venezuelana será o principal ponto de cuidado para a partida desta quinta-feira. Mesmo sem conhecer toda a história do rival, Marcelo Grohe adotou um discurso de cautela para evitar surpresas na Venezuela.

- Sabemos da responsabilidade de jogar no Grêmio. Temos que ter cuidado para que isso não nos atrapalhe. Não dá para entrar em campo pensando que o jogo será fácil. Viemos de duas Libertadores no Grupo da Morte, e sabemos que se não confirmarmos dentro de campo, nada adianta. Precisamos ter respeito pelo Zamora.

