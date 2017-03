Contrato de Bruno Rodrigo com o Grêmio terá validade até o final de 2017

Prazo definido

O Grêmio espera pela conclusão dos exames médicos de Bruno Rodrigo até o final da tarde desta quarta-feira para confirmar a negociação. O zagueiro de 31 anos assinará contrato até o final do ano, com opção para o Grêmio exercer a renovação por mais uma temporada.

Após avaliar o histórico médico de Bruno Rodrigo, o Grêmio não acredita em "surpresas" que possam impedir a confirmação da negociação. O único problema é que por estar sem clube desde o final do ano passado, o zagueiro precisará passar por uma pré-temporada particular até ficar à disposição de Renato Portaluppi.

Mesmo assim, a direção do Grêmio já garantiu que o jogador j[a esteja condições legais de atuar. Bruno Rodrigo já está pré-inscrito na Libertadores, e estará liberado para ser utilizado normalmente na competição continental, Gauchão, Primeira Liga, Copa do Brasil e Brasileirão quando o seu nome for publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

