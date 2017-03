Com nova formação no ataque, Grêmio encara o Novo Hamburgo

Gauchão

Sem Lucas Barrios, lesionado, Renato terá de mexer novamente no ataque do Grêmio para encarar o Novo Hamburgo nesta quarta, 21h45min, no Estádio do Vale. O favorito para ocupar a vaga do centroavante é Lincoln, o que possibilitaria o retorno de Luan à função de falso 9. Mas o treinador tem ao menos mais três opções para mudar seu time contra o líder do Gauchão.



Ainda assim, a utilização do meia de 18 anos parece a alternativa mais palpável a Renato. Com bom rendimento contra o Veranópolis, no último domingo, Lincoln tornaria o meio-campo mais dinâmico.



Além de cumprir sua função, mais centralizado, também poderia confundir a marcação alternando posição com Pedro Rocha, Luan e Ramiro. Para Arílson, ex-meia formado na base do Grêmio e atual técnico do Sub-20 do Aimoré, Lincoln seria a melhor opção para o jogo de hoje.



— Ele tem muita técnica, é inteligente, um jogador difícil de achar no mercado. O Renato saberá o melhor momento de colocá-lo, se no começo ou no decorrer da partida. Mas, como ainda não conhece muito o Gata Fernández, o Lincoln, por estar aqui há mais tempo, tem mais chances de iniciar — entende Arílson.



Ex-auxiliar do Grêmio, James Freitas, que hoje compõe a comissão técnica de Mano Menezes no Cruzeiro, acompanhou a evolução de Lincoln desde as categorias de base. Embora admita que a rápida ascensão ao profissional em 2015, com Felipão, fez o meia pular etapas de sua formação, entende que o jogador pode finalmente deslanchar nesta temporada.



— Qualidade, a gente sabe que ele tem. É um jogador de valências físicas muito boas, com força e boa composição corporal. Ele bate bem na bola, é um bom cobrador de faltas. Seu potencial vai se confirmar em breve — observa Freitas.



Além de Lincoln, Renato tem as opções de Gata Fernández e Everton para modificar seu setor ofensivo. Deslocar Léo Moura da lateral direita ao meio-campo também é uma possibilidade. Ex-técnico do Santa Cruz, clube em que o veterano de 38 anos atuou em 2016, Marcelo Martelotte vê qualidades no lateral para desempenhar a função de armador.



— Como lateral, já o conhecíamos. E sabíamos que ele havia jogado no meio-campo em Miami e no Metropolitano. Comigo, foi muito bem. Tem o poder de marcação que se exige de um lateral e técnica para armar as jogadas. Além disso, é muito experiente — afirma Martelotte, que utilizou Moura no meio durante sua passagem como técnico do time pernambucano.



Já o jornalista Rafael Cabral, da Rádio Transamérica, de Recife, observa que Léo Moura desempenhou no Santa Cruz duas funções no meio-campo. A primeira, com Martelotte, como um autêntico camisa 10. Já na reta final, sob o comando do auxiliar Adriano Teixeira, compôs uma linha de quatro jogadores, aberto pela direita. Foi nessa função que marcou o gol da equipe pernambucana no empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio.



Veja as opções de Renato para armar o time contra o Novo Hamburgo



Com Lincoln

O meia de 18 anos teve boas atuações nos quatro jogos que fez na temporada, mas sempre ingressando no segundo tempo. Seria sua primeira partida como titular no ano. Contra o Veranópolis, por exemplo, deu mais criatividade e velocidade ao meio-campo. Também dá assistências, como no empate com o São José, em que deixou Bolaños na cara do gol. Com talento acima da média, o garoto dá mostras de que pode deslanchar em 2017.



Com Léo Moura

Foi como meia que o veterano de 38 anos iniciou a carreira. Mas foi como lateral-direito que se destacou no Flamengo, onde passou 10 anos de sua carreira. Em boa fase no Grêmio, Moura já se colocou à disposição de Renato para cumprir a função que era de Douglas, pifando atacantes com passes e lançamentos. Sua nova função abriria espaço a Edílson, já recuperado de lesão muscular, que ocuparia a vaga na lateral.



Com La Gata

É um jogador com características mais próximas a Bolaños. No entanto, como recém chegou da Universidad de Chile, Gata Fernández ainda carece de maior entrosamento. Pelo discurso de Renato, o meia seguirá aguardando no banco. O receio do treinador é de que, pela diferença entre a carga de exercícios físicos que fazia na La U e a que executa no Grêmio, o argentino possa sofrer lesões.



Com Everton

É a possibilidade mais remota para Renato. Sua entrada como homem mais avançado no ataque manteria Luan recuado na linha de três meias. No entanto, como o sistema não funcionou com Lucas Barrios como referência contra o Veranópolis, é difícil que seja repetido pelo treinador contra o Novo Hamburgo. Ainda mais pelo fato de que o centroavante sofreu lesão muscular e ficará de fora dos próximos dois jogos.



