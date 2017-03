Com time da transição e técnico reserva, Grêmio encara o Ceará

Primeira Liga

Será com o time de transição que o Grêmio vai receber o Ceará na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada da Primeira Liga - o jogo com o América-MG, pela segunda rodada, foi adiado para abril.



O técnico que comandará o time será Felipe Endres, que treina diariamente os garotos. A equipe terá reforço de reservas de Renato - que deve acompanhar o jogo dos camarotes da Arena.



Nomes como Bruno Grassi e Wallace Oliveira devem ser titulares. Será, basicamente, o time que atuou na semana passada no amistoso contra o São Gabriel. A principal diferença é a ausência do meia Martin Chaves, buscado no Peñarol, que ainda não foi regularizado no BID da CBF, dá lugar a Lucas Coelho.



No meio-campo, será a chance para o volante Machado, de atuações destacadas nas categorias de base, mostrar serviço para o técnico Renato Portaluppi.



— A oportunidade que eu tanto esperei chegou, vai ser mais um sonho realizado vestir a camisa do Grêmio. Me dediquei a vida toda para que esse momento chegasse. Não só eu, como todos que estarão nesse jogo. Não treinamos juntos diariamente, mas temos que passar por cima disso, fazer um ótimo jogo para que o resultado positivo venha. Estou feliz com a oportunidade, vou fazer de tudo para aproveitar da melhor maneira possível — disse Machado.



Pelo lado do Ceará, ex-gremistas como Felipe Tontini, que está emprestado, e Victor Rangel, de passagem pelo clube gaúcho em 2015, são atrações, juntamente ao atacante Magno Alves, 41 anos, que voltou ao clube após passagem pelo Fluminense.



O time cearense, que disputa a Série B, tenta se reerguer na Primeira Liga após a eliminação na Copa do Brasil para o Boavista-RJ e a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, que foi substituído por Givanildo Oliveira.



