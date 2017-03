Odorico Roman rebate críticas de Roberto Melo à arbitragem: "Gritaria desproporcional"

Gre-Nal nos bastidores

Uma semana depois de o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, dizer que "está sendo feito todo o possível para o Inter não ser hepta" do Gauchão em uma crítica à arbitragem do campeonato, houve uma resposta do lado do Grêmio. O vice de futebol gremista Odorico Roman disse que o rival reclamou por não estar acostumado a ser prejudicado.

— Eu só vou dizer uma coisa com relação a isso, porque eu fiz algumas observações sobre episódios que ocorreram em jogos do Grêmio. Essa gritaria desproporcional que houve por um lance é porque quem não está acostumado a ser prejudicado, quando é prejudicado estranha muito. Só isso — disse Roman, em entrevista coletiva depois do empate em 1 a 1 com o Veranópolis neste domingo.

Odorico Roman também falou sobre as negociações com o Rosário Central pelo volante Musto. O dirigente disse que o Grêmio espera uma resposta do clube argentino para dar andamento às tratativas.

— Estamos conversando. Estamos montando uma proposta, estamos aguardando algumas posições que devem vir da Argentina sobre esse caso. Depois que conhecermos exatamente o que está pensando o Rosário, nós vamos montar uma proposta definitiva para levar a eles — explicou.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando visita o Novo Hamburgo no Estádio do Vale.

