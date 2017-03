Pedro Rocha busca primeiro gol em 2017: "Estou batalhando para isso" 

Líder de assistências

O grande momento de Pedro Rocha no Grêmio foi a primeira partida da decisão da Copa do Brasil de 2016. Os dois gols marcados contra o Atlético-MG foram fundamentais para derrubar o jejum de 15 anos sem títulos do tricolor.



Quem vive o jejum agora é o próprio Pedro Rocha. Os gols contra o Galo foram os últimos do atacante com a camisa tricolor. Em 2017, ele disputou oito partidas e ainda não marcou.

Por outro lado, Pedro Rocha está se especializando em outra função. Com quatro assistências, ele é o principal "garçom" do Grêmio na temporada. Em entrevista ao programa Estúdio Gaúcha, nesta quinta-feira, o jogador garantiu que logo os gols começarão a aparecer.

— Estou batalhando para isso. O gol ainda não saiu, mas estou ajudando de outras formas. Isso é o que importa. Estou tranquilo. Sei que na hora em que sair o primeiro eu vou fazer mais gols e ajudar o Grêmio ainda mais — disse o jogador gremista.

Pedro Rocha está perto do jogo 100 com a camisa do Grêmio. A passagem como profissional já soma 94 partidas. Ao todo, ele marcou 21 gols e deu 12 assistências. Em 2016, foram 42 partidas, 12 gols e seis assistências. Em 2017, são oito jogos e quatro assistências.

— Sempre me cobro bastante para evoluir ao máximo. Todo começo de temporada é complicado e aos poucos a gente vai adquirindo a forma. Trabalhando bastante, tenho mais ainda a crescer — completou.

