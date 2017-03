Renato brinca e explica concentração antecipada do Grêmio: "A carne é fraca"

Preparação

Assim como fez antes da goleada sobre o Juventude no fim de semana passado, o Grêmio vai antecipar a concentração para o jogo contra o Veranópolis, no domingo, pelas quartas de final do Gauchão. Em tom bem-humorado, o técnico Renato Portaluppi explicou a decisão.

— Não quero saber da vida de ninguém lá fora. Do portão para fora, não quero saber. Do portão para dentro, é comigo. Se não estiver rendendo nos treinos e jogos, vai assistir aos jogos do meu lado. Mas uma boa alimentação, horas de sono a mais não vão fazer mal para ninguém. Faltam seis jogos, 30 e poucos dias para o Grêmio conquistar um título. Isso é ser profissional. Em termos de estarem se excedendo lá fora, é uma chance que não vou dar. A carne é fraca. E a única carne fraca que eles vão ter é na concentração. Frango, carne. Depois do jogo, aí tem carne dura, carne de pescoço, carne mole. Aí o problema é deles — disse o técnico gremista.

Renato diz que concentração antecipada não é nenhum sacrifício. Prêmio, segundo o técnico, pode ser uma nova faixa em 30 dias ¿ luis benfica (@luishbenfica) March 31, 2017

O grupo do Grêmio já fica concentrado em Porto Alegre desde às 22h desta sexta-feira. No sábado, os jogadores treinam pela manhã e viajam para Veranópolis logo em seguida. O jogo de ida pelas quartas do Gauchão será às 16h de domingo, no Estádio Antônio David Farina.

O treinador preferiu não revelar qual a escalação que mandará a campo, ainda que sejam prováveis os retornos do lateral-direito Edílson e do volante Maicon ao time titular.

— Pode ser que sim, pode ser que não. Quarenta e cinco minutos antes vocês vão saber. Quanto mais eu dificultar para o adversário, melhor — observou.



Na semana que vem, o calendário será cheio. O time — provavelmente reserva — enfrentará o América-MG pela Primeira Liga, enquanto os titulares jogarão no sábado seguinte na partida de volta contra o VEC.

