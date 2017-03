Renato lamenta desempenho do Grêmio: "Não estamos jogando tudo que sabemos"

Avaliação

Após o empate com o Novo Hamburgo, o técnico Renato Portaluppi reconheceu as dificuldades do Grêmio no Gauchão. Para o treinador, com o retorno dos lesionados, o nível de atuações da equipe será retomado. Confira o que disse Renato:

Desempenho

"Ultimamente, temos dois problemas: sempre saímos atrás do placar e a criação das jogadas, a bola chegar mais redonda ao ataque. O Novo Hamburgo é o líder, seria difícil os enfrentar na casa deles. Apesar de estarmos a quatro jogos sem vencer, somos os terceiros no campeonato. Infelizmente estamos empatando, mas tendo um desconto na hora certa. Na hora h, será o Grêmio do ano passado".

Motivos da queda de aproveitamento dos atacantes

"Depende da qualidade de cada um, viemos fazendo poucos gols. Temos criando bastante. Não temos o goleador nato, a verdade é essa. Trouxemos o Barrios, que machucou no último jogo. Ele sabe jogar dentro da área. Não é desculpa, mas não estamos jogando tudo que sabemos . A cada jogo é um desfalque. O Gauchão é difícil. todos brigam os 90 minutos. A qualidade técnica do Grêmio é superior, mas precisamos mostrar dentro de campo. Conseguimos um gol no final, agora é buscar a vitória.

Leia mais

Leonardo Oliveira: empate no Vale mostra que Renato tem muito trabalho pela frente

Cotação ZH: Ramiro e Léo Moura são os melhores do Grêmio no empate com o Novo Hamburgo

Gremistas comemoram empate no fim, mas lamentam "correr o dobro" por sair atrás no placar



Léo Moura

"Dá prazer ver o Léo Moura jogar aos 38 anos, não só pelos dois gols que ele fez. Tem muita qualidade, ainda teremos a volta do Edílson agora. Este problema eu resolvo sem problemas. É importante mais um gol dele. Ele sentiu a jogada, dei os parabéns para ele no vestiário. O Gastón chutou minutos antes e a bola desviou em um zagueiros. São coisas do futebol".

Everton

"Não é problema gostar ou não. O Everton faz parte do grupo. Tive uma conversa séria com ele uns dias atrás. Ele, por incrível que pareça, é o que mais se assemelha ao Barrios. Temos que ter alguém ali para incomodar o zagueiro, o Luan não sabe jogar ali. Jogando bem ou não, ele briga o jogo inteiro. As oportunidades estão ai, resta aproveitar. Quem entrar, precisa dar conta do recado. O Everton não tem jogado o futebol do ano passado, mas está nos ajudando".

Elenco é suficiente?

"A pergunta é válida, o Grêmio estreou com vitória fora de casa. O objetivo aqui é que temos que conquistar o campeonato gaúcho. Os jogadores estão conscientes. Nosso objetivo do momento é o Gauchão, a Libertadores só no dia 11 de abril. O nosso grupo de jogadores é forte, sim. Vamos uma coisa por vez. Prefiro enfrentar grandes equipes do que as de menor porte. No Gauchão, as equipes tentam achar um gol e se fecham. Eu quero o título do Gauchão. Na hora certa, vamos estar com o grupo ainda mais forte".

Retorno de lesionados

"Com certeza, o Edílson esta apto. O restante ainda não sei, teremos a revisão médico. Ainda vamos ver os outros.

Posicionamento de Luan

"Precisam prestar atenção no modo do Luan. Ele é um jogador que flutua, que precisa chegar na área com os atacantes, mas que tem liberdade para se movimentar. É o mesmo jogador do ano passado, mas ele não tem característica de jogar de costas para os zagueiros. Ele não está em outra posição".

Gastón Fernández

"É a posição que ele gosta de jogar, um meia criativo. Por isso vamos soltando ele aos poucos, é um jogador dinâmico. Vai nos ajudar bastante. Concordo com algumas críticas, que o Grêmio não vem jogando tudo que sabe. Além disso, posso dizer que temos meio time fora. Na hora certa, vamos estar mais fortes do que nunca. É essa confiança que eu passo para meus jogadores e para a diretoria".

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES