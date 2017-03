Sem Douglas, Ramiro vira peça fundamental no meio gremista

Polivalente

Ramiro foi um dos grandes diferenciais do ajuste feito por Renato Portaluppi no retorno ao Grêmio, no ano passado. No início de 2017, a participação do meio-campista no esquema se tornou ainda mais importante com a lesão de Douglas. Além de ser uma peça de recomposição quando o time perde a bola, Ramiro já marcou três gols no Gauchão — vice-artilheiro do time — e é o líder em passes para finalização da equipe no campeonato estadual.

Com os problemas que o Grêmio tem enfrentado para a formação do meio-campo, chegou a ser cogitado o recuo de Ramiro para volante — como foi no segundo tempo do empate com o Veranópolis. Para o jogador, ele pode atuar em qualquer função.

"Não tenho preferência por posição", afirma Ramiro



— Não tenho preferência por posição. Meu objetivo é sempre ajudar o clube. Sou funcionário, vou tentar dar meu melhor como lateral, volante ou meia — disse.

No Gauchão, Ramiro foi titular em oito jogos e ficou 720 minutos em campo. Nesta quarta-feira, diante do Novo Hamburgo, o jogador seguirá na função de extrema pela direita.

Dados de Ramiro no Gauchão:

720 minutos jogados

8 jogos (todos como titular)

3 gols (2° do time)

11 desarmes (3° do time)

8 cruzamentos certos (1° do time)

13 lançamentos (2° do time)

17 passes para finalização (1° do time)

1 cartão amarelo

