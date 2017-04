Destaque do penta, Pedro Rocha não marcou gol este ano no Grêmio

Pé na forma

Mesmo que tenha sido um dos heróis do penta na Copa do Brasil, Pedro Rocha precisa assistir mais aos DVDs de Renato. Em tom de brincadeira, o técnico diz que mostra seus lances como jogador aos atacantes para que eles aprimorem as finalizações. Mas o garoto de 22 anos tem deixado a desejar nesta temporada.



Em 2016 Pedro Rocha foi um dos goleadores do Grêmio, junto a Luan - fez 12 gols em 42 jogos. Mas neste ano, em nove partidas, o atacante não balançou as redes. E enfrenta a forte concorrência de Lucas Barrios, contratado para ser o fazedor de gols do time, que marcou seu primeiro neste domingo.



Oportunidades não faltaram a Pedro Rocha contra o Veranópolis. No primeiro tempo, o atacante chegou a driblar o goleiro Reynaldo, mas perdeu o gol, que foi salvo na linha pelo zagueiro Zé Roberto. Também teve duas chances na segunda etapa. Na primeira, chutou colocado para defesa complicada do goleiro. Na segunda, tentou encobri-lo, mas também não conseguiu.



— Criamos oportunidades claras. Perdemos algumas, mas fizemos dois gols. Devido ao calor, valorizamos a posse de bola. Fizemos gols gols, poderíamos ter feito mais, mas temos que valorizar — avaliou o técnico Renato.



Segundo estatísticas do Footstats, Pedro Rocha finalizou 13 vezes neste ano. Acertou oito vezes o fundamento (significa a quantidade de vezes em que o chute foi em direção ao gol), obtendo 61% de aproveitamento.

No ano passado, o atacante concluiu 62 vezes, marcando um gol a cada cinco finalizações. Acertou 34 vezes o fundamento, com 55% de aproveitamento. Sua média foi de 0,3 gol por jogo.



