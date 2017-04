Renato testa Grêmio com Bruno Rodrigo, Gata e Barrios para a Primeira Liga

Novidades

Os gremistas terão alguns motivos para prestigiar o time que joga às 19h30min de quarta-feira, na Arena, diante do América-MG, pela Primeira Liga. Apesar da escalação já confirmada dos reservas, as atrações ficarão por conta dos estrangeiros recém-contratados Gastón Fernandez e Lucas Barrios _ ambos tiveram participação direta no segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Veranópolis, no jogo de ida das quartas de final do Gauchão, na Serra. Outra novidade é a estreia do zagueiro Bruno Rodrigo

Renato fará dois treinos até o jogo. Na atividade desta segunda-feira, o técnico ensaiou um time com Bruno Grassi, Leonardo, Bruno Rodrigo, Bressan e Cortez; Arthur, Jaílson, Gata Fernandez e Fernandinho; Everton; Barrios. O time reserva teve Leo, Wallace Oliveira, Thyere, Lucas Rex e Iago; Machado, Kaio, Maxi Rodriguez, Lincoln;Ty e Vico.

O treino coletivo entre os reservas teve ênfase na bola parada. Renato interrompia o trabalho e insistindo na repetição do fundamento.

– Boa, mas temos que atacar a bola – disse o técnico para elogiar um levantamento feito pelo volante Arthur.

O auxiliar Alexandre Mendes pediu para Fernandinho tirar o "peso" da bola nas cobranças de escanteios. Outra preocupação do comandante gremista é com o posicionamento do setor defensivo. Para preservar as jogadas, foi solicitado que as imagens não fossem gravadas pelos cinegrafistas.

Os jogadores que atuaram em Veranópolis ficaram na academia, somente quem entrou no decorrer do jogo foi para o gramado. Com uma vitória sobre o América-MG, o Grêmio avança no torneio. A partida está marcada para quarta, 19h30min, na Arena.

